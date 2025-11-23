scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 23 November 2025: सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा, सबको साथ लेकर चलेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 23 November 2025: सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. उपलब्धिपूर्ण परिणाम बन सकते हैं. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे.

five horoscope

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उत्तम स्थिति को बढ़ावा देने वाला है. साहस पराक्रम से राह बनाएंगे. उद्योग व्यापार के कार्य बनेंगे. विविध गतिविधियों में गति आएगी. साज संवार बढ़ाएंगे. निजी मोर्चे पर प्रभावशाली रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. महत्वपूर्ण जनों से भेंट मुलाकात होगी. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. मित्रगण मदद करेंगे. केतु के अंक 5 के व्यक्ति बाहरी लोगों से अधिक संपर्क संबंध संपर्क बढ़ाने में कम रुचि रखते हैं. जीवनशैली आकर्षक होती है. आज इन्हें लक्ष्य साधने की कोशिश करना है. कार्यों को बेहतर ढंग से करेंगे. क्षमाशील बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- उ़द्योग व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. उपलब्धिपूर्ण परिणाम बन सकते हैं. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में शुभता रहेगी. बात मजबूती से कहें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सबका साथ पाएंगे. परिवार पर ध्यान देंगे. जीवनस्तर प्रभावशाली बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8  

फेवरेट कलर- पीच कलर

एलर्ट्स- अफवाहों पर ध्यान न दें. निर्णय में स्पष्ट रहें. चर्चा बनाए रखें.

---- समाप्त ----
