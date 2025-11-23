Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 23 November 2025: पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे, परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.
नंबर 4- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन हितों को संरक्षण देने में सहयोगी है. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. मित्रों की मदद से उपलब्धि अर्जित करेंगे. वांछित परिणाम पाएंगे. लाभ विस्तार पर जोर होगा. अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. विनम्रता और सामंजस्यता रखेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्तियों में आसपास की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है. तेज हलचल वाले कामों में सहज होते हैं. आज इन्हें सक्रियता रखना है. व्यवहार में मिठास रहेगी. संतुलन और सकारात्मकता रखेंगे.
मनी मुद्रा- कार्ययोजनाओं को सही दिशा देंगे. व्यवस्था संवारने पर जोर रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेंगी. व्यापार लाभकर रहेगा. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाज में सहज रहेंगे. पेशेवरता एवं प्रबंधन पर बल रहेगा. करियर कारोबार के विषय पक्ष में बनेंगे.
पर्सनल लाइफ- रिश्तेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. अपनों के लिए अधिकाधिक करेंगे. भेंटवार्ता का भाव बढ़ेगा. प्रियजनों से चर्चा बनाए रखेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. स्वजनों संग सुखद क्षण बिताएंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावी रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- नीति व धर्म का पालन बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. व्यवहारिकता बढ़ाएंगे.
फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 9
फेवरेट कलर- ब्राउन
एलर्ट्स- कामकाज में स्पष्ट रहें. पूर्वाग्रह में न आएं. मितभाषी बने रहें.