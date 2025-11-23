Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 23 November 2025: व्यावसायिक समझ बढ़ेगी, सकियता दिखाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए आज का दिन औसत से अच्छा है. साथी सहयोग रखेंगे. परंपराओं का पालन बढ़ाएंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. उद्योग व्यापार में निरंतरता बढे़गी. निजी जीवन में परस्पर आदर व विश्वास बनाए रखेंगे. लापरवाही और दिखावे में न आएं. चर्चा संवाद में सजगता रखें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ज्ञान विज्ञान के साथ आस्था अध्यात्म के विषयों को भी बेहतर समझते हैं. स्पष्टता बनाए रखते हैं. भावनात्मक पक्ष मजबूत होता है. आज इन्हें निजी कार्यों पर फोकस रखना है. कामकाज में अनुकूलता रहेगी. विविध कार्यों पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.



मनी मुद्रा- पेशेवर लक्ष्य पर नजर रखेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में गति लाएंगे. चर्चा संवाद में अनुकूलन रहेगा. व्यावसायिक समझ बढ़ेगी. सकियता दिखाएंगे. योजनाएं उचित दिशा में बनी रहेगी. भेंटवार्ता में सक्रियता रखेंगे. सामंजस्यता पर जोर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के प्रयासों में धैर्य दिखाएंगे. समता व समन्वय बनाए रखें. प्रियजनों को भरोसे में लें. मन की बात कह में संकोच होगा. प्रेम में धैर्य बना रहेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. सभी उत्साहित रहेंगे. परस्पर संवेदनशील रहेंगे. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- तैयारी बढ़ाएंगे. मदद का भाव रहेगा. सजग रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. मनोबल उच्च रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- जिद न करें. लापरवाही व बहस से बचें. आवेश में न आएं.

