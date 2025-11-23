Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 23 November 2025: पेशेवर गतिविधियों में आगे रहेंगे, वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

और पढ़ें

नंबर 2- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 2 के लिए शुभताकारक है. सभी मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक गति तेज बनाए रहंेगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. निजी जीवन में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. परिवार में सुख सौख्य बनाए रखेंगे. नीति नियम संवार पाएंगे. सूझबूझ और सहयोग रखेंगे. मित्र भावना से आगे बढ़ेंगे. चंद्रमा के अंक 2 का व्यक्ति औरों के सुख-दुख में शामिल होते हैं. सहकार बनाए रखते हैं. आस्था विश्वास से आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें उत्सव आयोजन में बढ़चढ़कर शामिल होना है. लक्ष्य पाने के प्रयास बढ़ाना है. व्यवस्था पर ध्यान देना है. नियम पालन बनाए रखेंगे. मित्र सहयोगी होंगे.

मनी मुद्रा- सत्ता व प्रबंधन के आदेशों को बनाए रखेंगे. कारोबार मामलों में सकारात्मकता रहेगी. सेवाक्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. कला कौशल में प्रभावी रहेंगे. फोकस रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तिगत जुड़ाव सुखद रहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. जरूरी बात साझा कर पाएंगे. परिवार का साथ मिलेगा. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवनस्तर प्रभावशाली रहेगा. खानपान संवारेंगे. भव्यता बढ़ाएंगे. मनोबल उत्साह बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों में रुचि रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- लाइट पिंक

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. समय नष्ट न करें. सजगता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----