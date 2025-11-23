Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 23 November 2025: लक्ष्य संवार पर रहेगा, अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 1 के लिए हितों को बढ़ाए रखने वाला है.योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. योजनाओं में गति आएगी. मन के मामले संवार पर रहेंगे. भेंट भ्रमण की संभावना बनी रहेगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति की वाणी और व्यवहार में संतुलन होता है. व्यवस्थाप्रिय होते हैं. ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बढ़ाए रखना है. संवार पर जोर देना है. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ रहेगी.

मनी मुद्रा- लाभ की स्थिति मजबूत होगी. करियर व्यापार अच्छा रहेगा. कार्यगति व विस्तार में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवरता पर बल रखेंगे. उम्दा प्रदर्शन करेंगे. प्रभाव बना रहेगा. वाणिज्यिक सकारात्मकता से बेहतर परिणाम पाएंगे. अवसर का लाभ लेंगे. लक्ष्य संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बढ़ाएंगे. भावनात्मक मजबूती बढ़ेगी. प्रिय से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम संबंधों में उूर्जा रखेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. अपनों के साथ पाएंगे. अवसर भुनाएंगे. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- मान सम्मान मिलेगा. उत्साहित रहेंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढे़गा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- स्पष्टता बनाए रहें. संपर्क संवाद संवारें. बैरभाव न रखें.

