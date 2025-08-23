Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.
नंबर 9- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सामान्य फलदायी है. मेहनत से कार्यक्षेत्र में प्रभाव बनाए रखेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. तात्कालिक विषयों पर फोकस रखेंगे. जिम्मेदारी से पीछे हटने से बचें. पेशेवर संबंधों पर ध्यान दें. आर्थिक वाणिज्यिक अनियमितताएं बनी रह सकती हैं. दिखावे व बड़बोलेपन से बचें. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति को भावनात्मक संवाद से आसानी से प्रभाव में लिया जा सकता है. अपना धर्म देश और जाति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहते हैं. आज इन्हें व्यवस्था में संवार बनाए रखना है. स्वयं पर ध्यान दें. जल्दबाजी से बचें.
मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सहज प्रयास बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. कार्य के प्रति स्पष्ट नजरिया रखें. जिम्मेदारों और अनुभवियों का साथ रहेगा. कार्यगति सहज रहेगी. साझा प्रयासों में रुचि लेंगे. पेशेवर सजगता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. अपनी बात को मजबूती से रखें.
पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. सहकार सद्भाव से आगे बढेंगे. प्रेम में आस्था और विश्वास बनाए रहेंगे. पारिवारिक विषयों में संतुलन रखें. वाद विवाद से बचें. आपसी संवाद बढ़ाएं. संबंधों में सरलता बनाए रहेंगे. मित्रगण साथ समर्थन रखेंगे. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. रहन सहन संवार पाएगा. योग व्यायाम बढ़ाएंगे. रुटीन संवारें. व्यवस्था पर ध्यान दें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9
फेवरेट कलर- गेंहुंआ
एलर्ट्स- जोखिम न लें. जिद में न आएं. सोच बड़ी बनाए रखें.