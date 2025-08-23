scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 6 वाले हर क्षेत्र में करेंगे उम्दा प्रदर्शन, इच्छित सफलता मिलेगी

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 23 August 2025: कामकाज में हितकर परिणाम बनेंगे. कार्य व्यापार में उछाल रहेगा. पेशेवर मामलों में धैर्य व विश्वास से काम लेंगे. सलाह सूझबूझ से रास्ते अनुकूल बनेंगे.

six horoscope
मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभफलकारक है. लोगों से तालमेल बढ़ाएगे. लाभ प्रतिशत बेहतर होगा. कामकाज में हितकर परिणाम बनेंगे. कार्य व्यापार में उछाल रहेगा. पेशेवर मामलों में धैर्य व विश्वास से काम लेंगे. सलाह सूझबूझ से रास्ते अनुकूल बनेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. सहकारिता बनाए रहेंगे. प्रदर्शन संवारने पर जोर रहेगा. वचन पूरा करेंगे. धूर्तों से बचाव रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति मूलभूत बातों को समझकर आगे बढ़ते हैं. पूर्व से चली आ रहीं परंपराओं में सीमित विश्वास रखते हैं. आगे की सोच रखते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. चर्चा संवाद में सहजता रहेगी. सभी प्रसन्न रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यों में गति बनी रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंंगे. वाणिज्यिक विषयों में सहकारिता बढाएंगे. परस्पर सहयोग का भाव बढ़ेगा. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. नियमों का अनुसरण रखेंगे. सीख सलाह पर जोर रहेगा. अनुभवियों से संपर्क संवरेगा. लोगों का समर्थन जुटाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के विषयों में संवाद संवार बढ़ाएंगे. संबंधों में धैर्य व विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. करीबियों का साथ विश्वास रहेगा. मित्रों का सहयाग रहेगा. परिवारिक संबंध अनुकूल रहेंगे. रिश्ते संवरेंगें. निजी विषयों में अति उत्साह से बचें. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आदरभाव से आगे बढ़ें़गे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. रुटीन संवारेंगे.

 फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- तथ्यों पर भरोसा बढ़ाएं. अनुशासन अपनाएं. अतार्किकता से बचें.

