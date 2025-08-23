Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 2 वालों की अड़चनें होंगी दूर, संबंधों का लाभ उठाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.
नंबर 2- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सकारात्मकता का स्तर ऊंचा बनाए रखने वाला है. सुखद सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. आत्मविश्वास भरपूर बनाए रखें. शारीरिक ऊर्जा को बेहतर बनाए रहेंगे. सुविधाओं को संवारेंगे. सभी से सामंजस्यता बढ़ाकर रखेंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. साहस और पराकम संवारेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति में औरों के प्रति स्नेह अधिक होता है. निस्वार्थ जुड़ाव का नजरिया होता है. आज इन्हें पहल रखना है. बहकावे से बचना है. भावुकता से दूर रहेंगे. परिवार का साथ रहेगा.
मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में पेशेवरों से प्रभावशाली जुड़ाव रखें. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. पद प्रतिष्ठा पर ध्यान देंगे. साथियों से तालमेल रहेगा. करियर व्यवसाय बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. लाभ पर फोकस रखेंगे. संकोच का बना रह सकता है.
पर्सनल लाइफ- परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध प्रगाढ़ होंगे. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजन सहयोगी बने रहेंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में समन्वय बना रहेगा. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं. घरेलु मामले सहज रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली पर ध्यान देंगे. व्यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल व संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.
फेवरेट नंबर- 2 4 5 7 8
फेवरेट कलर- मडकलर
एलर्ट्स- भ्रम में नहीं आएं. आपसी विश्वास रखें. रणनीति से कार्य करें.