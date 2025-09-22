Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 22 September 2025: मूलांक 7 वाले उत्साह से कार्य करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 7

22 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 7 के लिए बड़े प्रयासों को उचित ढंग से आगे बढ़ाने में सहयोगी है. सबको साथ लेकर चलेंगे. योजनाओं के संचालन में सहज रहेंगे. कार्य व्यापार में उछाल बना रहेगा. रिश्तों को बखूबी संवारेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति चुपचाप अपना काम करते रहने में विश्वास करते हैं. उचित रणनीति से सबको प्रभावित करते हैं. प्रतिष्ठितों से जुड़ाव बनाए रखते हैं. आज इन्हें निसंकोच रहना है. निरंतर से आगे बढ़ने की कोशिश रखें. परिजन प्रसन्न रहेंगे. जीवन स्तर संवार पर रहेगा.

मनी मुद्रा- भाग्य पक्ष अनुकूल बना रहेगा. विविध मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों में प्रदर्शन संवरेगा. मान सम्मान बढे़गा. करियर संवार पाएगा. सकारात्मकता बनी रहेगी. वाणिज्य व्यापार में अच्छा करेंगे. उम्मीद पर खरे उतरेंगे. पेशेवर कार्यों में शुभता बनी रहेगी. लक्ष्य पर जोर देंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास रहेगा. हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. सभी से उचित व्यवहार रखेंगे. प्रेम संबंधां में मिठास बढ़ेगी. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों का साथ सहयोग पाएंगे. रिश्तों में विश्वास रहेगा. बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता रखेंगे. प्रबंधकीय विषय बेहतर रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- रक्तवर्ण

एलर्ट्स- नियमों को अनदेखा न करें. नकारात्मक विचारों से बचें.

---- समाप्त ----