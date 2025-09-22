Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 22 September 2025: मूलांक 5 वालों के परिवार में सुख सौख्या रहेगा, आज करें इस रंग का प्रयोग

नंबर 5

22 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हितकारी है. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. करियर कारोबार में तेजी आएगी. घर परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण बनाए रखेंगे. सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आर्थिक एवं वाणिज्यिक ़क्षेत्रों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर सजगता बढ़ाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्तियों की व्यवहारिक समझ प्रभावी होती है. सहनशील व सकारात्मक नजरिया रखने वाले होते हैं. आज इन्हें मनोबल बढ़ाना है. स्वयं पर ध्यान देंगे. संबंधों में सहज रहेंगे. विभिन्न विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे. विवेक से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में लाभ बेहतर बनाए रहेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग पाएंगे. बड़ों का सानिध्य और समर्थन रहेगा. कामकाजी लक्ष्य साधेंगे. आर्थिक मामले मिश्रित फलकारी रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. रचनात्मकता पर जोर रखेंगे. अनुभवी सहायक होंगे. जोखिम के कार्यों से बचेंगे. सहजता बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का साथ मिलेगा. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. रिश्ते निभाने में आगे रहेंगे. सभी की भावनाओं का आदर करें. करीबियों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वजनों का समर्थन पाएंगे. मन की बात कहने में धैर्य दिखाएंगे. मित्रगण सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सभी सहयोगी होंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. निजी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. रहन सहन सामान्य रहेगा. परिवार में सुख सौख्या रहेगा. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- मूनलाइट

एलर्ट्स- रुटीन व गरिमा बनाए रखें. सहज रहें. बड़ों की सुनें. बहस न करें.



---- समाप्त ----