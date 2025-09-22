Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 22 September 2025: मूलांक 4 वालों का फोकस बना रहेगा, पद प्रतिष्ठा पर जोर रखें

नंबर 4

22 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 4 के लिए हर क्षेत्र में किस्मत की मदद से हितलाभ बढ़ाने वाला है. करियर कारोबार में प्रबलता बनाए रखेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के योग बनेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. नए लोगों से मेल मुलाकात बनी रहेगी. तेजी बनाए रखेंगे. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. साक्षात्कार में प्रभावी रहेंगे. यात्रा संभव होगी. विभिन्न मामलों में तेजी आएगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति नियम पालन बनाए रखते है. अत्यावश्यक स्थिति में ही नियम का उल्लंघन करते हैं. संबंधों का लाभ लेंगे. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- उल्लेखनीय अपेक्षा से अच्छा करेंगे. सफलता की संभावना है. लाभ बढ़ाने का प्रयास करेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक प्रदर्शन पर जोर होगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. फोकस बना रहेगा. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. ब़ड़प्पन की भावना रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- जीवन में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद के अवसर बढ़ेंगे. विवेक विनय और सामंजस्य बनाए रखेंगे. मन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों में नवीन ऊर्जा भरेंगे. बात रखने में उतावली से बचें. सहनशीलता बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- प्रतिस्पर्धा पर बल रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. सुविधाओं को संवारेंगे. व्यवस्था रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. वातावरण में उत्साह रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों से बचें. बहस में न पड़ें. वचन निभाएं.



