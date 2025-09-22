Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 22 September 2025: मूलांक 3 वाले जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, सेहत अच्छी रहेगी

नंबर 3

22 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए सामान्य समय है. कार्य व्यापार के औसत रहेंगे. लक्ष्य बनाए रखें. पेशेवरों की मदद लें. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें. निजी विषयों में अतिसंवेनदनशीलता से बचें. व्यक्तिगत विषयों में धैर्य रखेंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखें. रिश्तों में विनय विवेक बढ़ाएं. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति के व्यवहार में वजनदारी होती है. पूरी जिम्मेदारी से अपना पक्ष रखते हैं. इनसे तर्क करना कठिन होता है. आज इन्हें आस्था और आत्मविश्वास ऊंचा रखना है. अपनों के लिए हरसंभव प्रयासरत रहेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज में तेजी बढ़ाएं. मेहनत से जगह बनाएंगे. संबंध संवारने की कोशिश होगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में लाभ प्र्रतिशत मध्यम बना रहेगा. कार्ययोजनाएं पूर्ववत् बनी रहेंगी. पेशेवर सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचें. रुटीन बेहतर रखें. जिम्मेदारी बखूबी निभाएं. श्रमशीलता रहेगी. अनुशासित रहेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. रचनात्मक कार्य करें.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में शुभता बढ़ेगी. बड़ी सोच से काम लेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम स्नेह मामले सकारात्मक रहेंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. रिश्ते बेहतर होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सहजता सजगता बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों में धैर्य बढ़ाएं.

हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वजनों में भरोसा रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा. उत्साह मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- ऑरेंज

एलर्ट्स- जोखिम न उठाएं. विवाद टालें. आवेश से बचें. क्रोध न करें.

---- समाप्त ----