Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 22 September 2025: मूलांक 2 वाले व्यर्थ बातों को अनदेखा करें, करें इस रंग का प्रयोग

नंबर 2

22 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन अपेक्षित फल देनेव वाला है. अपनों के साथ चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में विनम्रता रखेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. सहज प्रयासों से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर एवं व्यक्तिगत विषयों में धैर्य बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सजगता रहेगी. साथ विश्वास बनाए रखने पर जोर देंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति की कल्पनाशक्ति अच्छी होती है. नए ढंग से चीजों को देखने समझने की कोशिश बनाए रखते हैं. आज इन्हें कला कौशल संवारना है. कर्मठता पर जोर बनाए रखेंगे. व्यापार गति पाएगा.घरेलु मामलों में सुख शांति बनी रहेगी. भ्रम भटकाव से बचें.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में सक्रियता बनी रहेगी. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. सबके हित का भाव रखें. लाभ व विस्तार पर बल रहेगा. विभिन्न कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. कारोबारं में व्यवस्था पर जोर देंगे. विश्वस्तों पर भरोसा बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित स्थितियां बनी रह सकती हैं.

पर्सनल लाइफ- मन की बात करीबी से कह पाएंगे. रिश्तों में सहजता सरलता बढ़ाएंगे. व्यर्थ बातों को अनदेखा करेंगे. मित्र संबंध मजबूत रहेंगे. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. प्रियजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. भावुकता में न आएं. निजी विषयों में रुचि रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग-दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहेगी. सक्रियता बढ़ाकर रखेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. घर में समय बिताएंगे. सेहत संतुलित रहेगी. उत्साहित रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर- पिंक

एलर्ट्स- व्यर्थ चर्चा से बचें. अन्य की कमियां अनदेखी करें. भटकाव में न आएं.



---- समाप्त ----