scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 22 September 2025: मूलांक 2 वाले व्यर्थ बातों को अनदेखा करें, करें इस रंग का प्रयोग

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 22 September 2025: पेशेवर मामले संवार पाएंगे. सबके हित का भाव रखें. लाभ व विस्तार पर बल रहेगा.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

नंबर 2
22 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन अपेक्षित फल देनेव वाला है. अपनों के साथ चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में विनम्रता रखेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. सहज प्रयासों से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर एवं व्यक्तिगत विषयों में धैर्य बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सजगता रहेगी. साथ विश्वास बनाए रखने पर जोर देंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति की कल्पनाशक्ति अच्छी होती है. नए ढंग से चीजों को देखने समझने की कोशिश बनाए रखते हैं. आज इन्हें कला कौशल संवारना है. कर्मठता पर जोर बनाए रखेंगे. व्यापार गति पाएगा.घरेलु मामलों में सुख शांति बनी रहेगी. भ्रम भटकाव से बचें.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में सक्रियता बनी रहेगी. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. सबके हित का भाव रखें. लाभ व विस्तार पर बल रहेगा. विभिन्न कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. कारोबारं में व्यवस्था पर जोर देंगे. विश्वस्तों पर भरोसा बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित स्थितियां बनी रह सकती हैं.

पर्सनल लाइफ- मन की बात करीबी से कह पाएंगे. रिश्तों में सहजता सरलता बढ़ाएंगे. व्यर्थ बातों को अनदेखा करेंगे. मित्र संबंध मजबूत रहेंगे. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. प्रियजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. भावुकता में न आएं. निजी विषयों में रुचि रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 1 वालों की कार्यगति बेहतर रहेगी, उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा 
मूलांक 9 वालों के कामकाजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी, स्वास्थ्य संवारेंगे 
मूलांक 8 वाले करीबियों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे, सूझबूझ बनाए रहेंगे 
मूलांक 7 वाले बड़ों का आशीर्वाद पाएंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
मूलांक 6 वाले नवाचार पर ध्यान देंगे, व्यवहार में विनम्रता रखेंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग-दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहेगी. सक्रियता बढ़ाकर रखेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. घर में समय बिताएंगे. सेहत संतुलित रहेगी. उत्साहित रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 8  

फेवरेट कलर- पिंक

एलर्ट्स- व्यर्थ चर्चा से बचें. अन्य की कमियां अनदेखी करें. भटकाव में न आएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement