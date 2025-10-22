scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 22 October 2025: अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे, समकक्ष सहयोगी होंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 22 October 2025: श्रमशील बने रहेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रलोभन से बचेंगे.

nine horoscope
मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 22 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सामान्य फलकारक है. धैर्य और सतर्कता बढ़ाएं. कार्य प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. वित्त प्रबंधन पर बल बनाए रखेंगे. रिश्तों में विवेक से काम लेंगे. निजी विषय सुखद रहेंगे. वरिष्ठों की बातों पर ध्यान दें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. जोखिम लेने की भावना से बचें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति आकर्ष व्यक्तित्व बनाए रखते हैं. अच्छे साथी व समकक्ष होते हैं. सहकार के लिए तत्पर रहते हैं. अपनों के लिए किसी भी स्तर पर त्याग कर सकते हैं. आज इन्हें सजगता और उत्साह बनाए रखना है. लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियां संवार पर बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा.कामकाज में फोकस बढ़ाए रहेंगे. अनुशासित रहेंगे. लाभ प्रतिशत मिश्रित रहेगा. श्रमशील बने रहेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रलोभन से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में विनम्रता दिखाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. एक दूसरे पर भरोसा रहेगा. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ पाएंगे. मित्रों और प्रियजनों से तालमेल के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. मन के मामलों में सहजता रहेगी. रिश्तों पर ध्यान दें.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान सामान्य रहेगा. मनोबल बनाए रखें. स्वयं पर ध्यान देगे. सावधानी से कार्य करें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर दें. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- पेल कलर

एलर्ट्स- अनुशासन बनाए रखें. व्यवस्था संवारें. अन्य पर जल्द भरोसा न करें.

