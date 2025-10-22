Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 22 October 2025: व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, नपातुला जोखिम लेने की सोच रहेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 22 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन वांछित फल देने वाला है. आधुनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. वित्तीय मामलों में जोखिम नहीं लेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. निजी विषयों में प्रभावशाली स्थिति रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. शुभफल की प्राप्ति बनी रहेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबकी खुशी और सुख की भावना बनाए रखते हैं. व्यर्थ के दिखावे व बड़बोलेपन से दूर रहते हैं. आज इन्हें प्रयासो में तेजी लाना है. निजी संबंधों का लाभ उठाएंगे. कामकाजी मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. सहजता से कार्य करेंगे. हितलाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

मनी मुद्रा- जिम्मेदारों से भेंट होगी. वाणिज्यिक मामलों में लाभ का स्तर संवार पर बना रहेगा. प्रबंधन के मामलों में सुधार होगा. प्रभावी व्यवहार बनाए रखेंगे. परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. नपातुला जोखिम लेने की सोच रहेगी. वरिष्ठां समकक्षों का सहयोग रहेगा. जल्दबाजी न करें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबधों में मिठास व संतुलन बनाए रखेंगे. निजी संबंध सामान्य रहेंगे. रिश्तों मं अनुकूलता रहेगी. मन के मामलों में विश्वसनीयता बनाए रहेंगे. वातावरण सुखमय रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. भावनात्मक पक्ष अच्छा रहेगा. सभी का सहयोग पाएंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबियों का समर्थन प्राप्त होगा. कार्यशैली आकर्षक होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स- अपनों की अनदेखी से बचें. लोभ प्रलोभन में न आएं.

---- समाप्त ----