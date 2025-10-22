scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 22 October 2025: जवाबदेही बनाए रखेंगे, विभिन्न मामलों में अनुकूलन रहेगा

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 22 October 2025: आर्थिक प्रयासों में प्रबंधन पर फोकस रहेगा. जवाबदेही बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में अनुकूलन रहेगा. साथीगण सहयोगी रहेंगे. संतुलित प्रदर्शन बना रहेगा. नेतृत्व संवार पर रहेगा. जिम्मेदारी को समझेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 22 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सकारात्मक फल देने वाला है. समकक्षों से भेंट बढ़ाएंगे. बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. लाभ एवं विस्तार पर फोकस रहेगा. उत्साह और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे. करियर व्यवसाय अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति प्रबंधन मे ंविश्वास रखते हैं. व्यवस्था की रीढ़ होते हैं. विषय की गंभीरता बनाए रखते हैं. इन्हें आज निरंतरता बढ़ाना है. पारंपरिक व्यवसाय से जुडे़ंगे. परिजनों का साथ रहेगा. पेशेवर सावधानी बरतेंगे. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में वांछित सफलता मिलेगी. करियर व्यापार में रुटीन संवारेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. आर्थिक प्रयासों में प्रबंधन पर फोकस रहेगा. जवाबदेही बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में अनुकूलन रहेगा. साथीगण सहयोगी रहेंगे. संतुलित प्रदर्शन बना रहेगा. नेतृत्व संवार पर रहेगा. जिम्मेदारी को समझेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, नपातुला जोखिम लेने की सोच रहेगी 
लक्ष्यगत सक्रियता बढ़ाएंगे, प्रबंधन के प्रयास संवरेंगे 
अपनों का आदर करेंगे, जिद जल्दबाजी से बचेंगे 
पेशेवर संबंधों को साधेंगे, लाभ और प्रभाव बेहतर बना रहेगा 
करियर व्यापार संयमित रहेगा, प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्र के साथ सुखद वक्त बिताएंगे. संबंधों में पहल बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. भावनात्मक मामलों में पहल रखेंगे. रिश्तों में उूर्जा रहेगी. मन से मजबूत रहेंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. भावनात्मक विषयों में विनय विवेक रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. संपर्क बढ़ाएंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- बहस में न पड़ें. विनम्रता व परहित बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement