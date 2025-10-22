scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 22 October 2025: लक्ष्यगत सक्रियता बढ़ाएंगे, प्रबंधन के प्रयास संवरेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 22 October 2025: पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. लक्ष्यगत सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयास संवरेंगे. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. साझीदारों और साथियों पर भरोसा रखेंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 22 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 6 के लिए शुभता को बढ़ाने वाला है. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. पेशेवर मामलों में सफलता पाएंगे. पहल करने का भाव रहेगा. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों के समक्ष बात रखने में सहज होंगे. सभी मोर्चां पर समकक्षों का साथ रहेगा. कार्य व्यवहार में विनम्र रहेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अपने सिद्धांत व मानक स्वयं तय करते हैं. परंपराओं में कम विश्वास रखते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. संवेनदनशीलता बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी लाभ बेहतर बना रहेगा. वाणिज्य व्यापार में सभी से बेहतर संवाद व तालमेल बनाए रहेंगे. करियर व्यापार बढ़त पर रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. लक्ष्यगत सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयास संवरेंगे. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. साझीदारों और साथियों पर भरोसा रखेंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अपनों का आदर करेंगे, जिद जल्दबाजी से बचेंगे 
पेशेवर संबंधों को साधेंगे, लाभ और प्रभाव बेहतर बना रहेगा 
करियर व्यापार संयमित रहेगा, प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे 
मन के मामलों में बेहतर रहेंगे, करीबियों इच्छाओं का ख्याल रखेंगे 
करियर में प्रभावशाली रहेंगे, इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्रों और समकक्षों की सहायता प्राप्त होगी. प्रियजनों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. रिश्तों में तालमेल बना रहेगा. महत्वपूर्ण वार्तालाप में सहज रहेंगे. निजी विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में धैर्य से काम लेंगे. संबंध मजबूत हांंगे. चर्चा में सरलता रखेंगे.

हेल्थ एेंड लिविंग- उल्लेखनीय प्रयास बनाए रहेंगे. सुख सौख्य बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल उूंचा बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में उत्साहित रहेंगे.

 फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स- अनावश्यक हस्तक्षेप व दखल से बचें. आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement