Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 22 October 2025: पेशेवर संबंधों को साधेंगे, लाभ और प्रभाव बेहतर बना रहेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 22 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 4 के लिए श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखेगा. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. लक्ष्यों में फोकस बढ़ाएंगे. अनुभवी सहयोग बनाए रहेंगे. चहुंओर लाभ संवार बना रहेगा. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. सक्रियता व साहस से काम लेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सोचते अधिक हैं. बुद्धि बल से लाभ बनाने की कोशिश करते हैं. आज इन्हें कार्यक्षेत्र में रुचि बनाए रखना है. सभी का समर्थन बना रहेगा. अधिकारियों से संबंध सहज बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. वाणिज्यिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से विविध परिणाम बनेंगे. समकक्षों से जुड़ाव रखेंगे. पेशेवर संबंधों को साधेंगे. लाभ और प्रभाव बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठों जिम्मेदारों से भेंट होगी. प्रबंधन बल पाएगा. करियर व्यापार उछाल पर रहेगा. प्रतिस्पर्धा भाव रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. रिश्तों में प्रेम स्नेह और सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सहनशीलता बढ़ेगी. विनम्रता से सबको प्रभावित करेंगे. निजी संबंधों में सक्रियता दिखाएंगे. रिश्तों को अपनाएंगे. अपनों का साथ रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक से काम लेंगे. वातावरण सहज रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. उत्साह रहेगा. नियमपालन रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- रुटीन रखें. अन्य की बातों को अनदेखा करें. सलाह सुनें.

---- समाप्त ----