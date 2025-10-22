scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 22 October 2025: करियर व्यापार संयमित रहेगा, प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 22 October 2025: निरंतरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. क्रोध बैर से बचेंगे. योजनाएं को गति देंगे. करियर व्यापार संयमित रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे.

three horoscope

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 22 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सामान्य है. लंबित योजनाएं कार्यगति प्रभावित करेंगी. भेंटवार्ता में संकोच बना रहेगा. आर्थिक विषयों में मिलेजुले परिणाम बनेंगे. कामकाज में रुटीन रखेंगे. संबंधों में सहजता दिखाएंगे. आर्थिक लाभ पूर्ववत् रहेगा. निजी सुविधाओं जोर देंगे. व्यवस्था संवारंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति शिक्षा के प्रचार प्रसार में आगे होते हैं. गुरु-शिष्य परंपरा में विश्वास रखते हैं. लिखापढ़ी में तेज होते हैं. संस्कारों को बनाए रखते हैं. आज इन्हें कार्य व्यापार पर फोकस रखना है. व्यर्थ विषयों में समय नष्ट न करें. अन्य की मदद का भाव बना रहेगा. करीबियों पर भरोसा बनाए रखें.

मनी मुद्रा- पेशेवरों का साथ समर्थन कामकाम में सहजता बनाए रखने में सहायक होगा. संबंधों में अनुशासन बढ़ाएंगे. नियम पालन पर बल देंगे. निरंतरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. क्रोध बैर से बचेंगे. योजनाएं को गति देंगे. करियर व्यापार संयमित रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में समय देने की कोशिश बनाए रहेंगे. परिवार में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ पाएंगे. प्रियजनों की खुशी का ख्याल रखें. वादविवाद में अवसर पर प्रतिक्रिया दें. बात कहने में जल्दबाजी न दिखाएं. संबंधों में सहजता बनी रहेगी. निजी विषयों में सजगता रखेंगे. प्रेम में तालमेल बढ़ाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- जोखिम उठाने से बचें. शैली एवं खानपान संवार पर रहेगा. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहें. दिखावे में नहीं आएं. स्वास्थ्य और मनोबल बनाए रहें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- अनजान से दूरी रखें. भरोसे में न आएं. जल्दबाजी त्यागें.

---- समाप्त ----
