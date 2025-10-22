Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 22 October 2025: मन के मामलों में बेहतर रहेंगे, करीबियों इच्छाओं का ख्याल रखेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 22 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभता और सक्रियता बनाए रखने में सहयोगी है. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. मेहनत लगन से जगह बनाए रखेंगे. लोकप्रियता और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. निजी गतिविधियो ंमें रुचि बनाए रखेंगे. मन के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति को सूचनाएं छिपाना नहीं आता है. अक्सर किसी के समक्ष जाहिर कर ही देते हैं. आज इन्हें महत्व के कार्यों पर ध्यान देना है. परिवारिक विषयों पर बल रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. अपनों की सलाह को सुनेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामले अनुकूल बने रहेंगे. कामकाजी परिणाम सकारात्मक बनेंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. सूझबूझ सक्रियता से आगे बढेंगे. अधिकारी का सहयोगी रहेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. लाभ संवार पर रहेगा. अप्रत्याशित लाभ बढ़ेगा. कारोबार में सजगता बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संबंधों में धैर्य व धर्म बनाए रखेंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. प्रियजन से मन की बात कहेंगे. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. मन के मामलों में बेहतर रहेंगे. करीबियों इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. सामंजस्यता पर बल देंगे. सुख सौख्य व समन्वय बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार बनाए रखेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर्स- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- गोपनीयता पर बल दें. संवाद में सहज रहें. बड़ों की सुनें.

---- समाप्त ----