Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 22 October 2025: करियर में प्रभावशाली रहेंगे, इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 22 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन आर्थिक पक्ष की मजबूती को बढ़ाने वाला है. कार्य व्यापार में सक्रियता बढ़ेगी. चहुंओर उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. परिजनों से सहजता बनी रहेगी. धर्म कार्यों से जुड़ेंगे. नए अवसरों को भुनाएंगे. वाणिज्यिक विस्तार के योग बनेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और सहजता बनाए रखते हैं. पहल और पराक्रम में आगे होते हैं. वाणी व्यवहार में संतुलन रहता है. व्यक्तित्व आकर्षक होता है. आज इन्हें व्यवहारिकता पर जोर देना है. सरलता बनाए रखना है. विनम्रता और विवेक बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे.

मनी मुद्रा- लाभ और संवार का प्रतिशत उूंचा रहेगा. कामकाजी संपर्क का लाभ उठाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथी सहयोगी मददगार होंगे. प्रतिस्पर्धा पर बल रखेंगे. प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. लोगों पर जल्दी भरोसा न करें. करियर में प्रभावशाली रहेंगे. इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में विनय विवेक रखेंगे. अन्य के प्रति आदर स्नेह बनाए रखेंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. निजी विषयों में सहजता बनाए रहेंगे. स्वजनों की इच्छा का ख्याल रखेंगे. अच्छे मित्र बने रहेंगे. मन की बात कहने में पहल दिखाएंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जिद में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान दें. जांच बनाए रखेंगे. मनोबल उूंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- बहस विवाद से बचें. समकक्ष की सुनें. जल्दबाजी न करें.

---- समाप्त ----