Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 22 November 2025: लक्ष्यों में स्पष्टता लाएंगे, समकक्षों का साथ रहेगा

नंबर 9

22 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन आर्थिक परिणामों मंे सहयोग बनाए रखने वाला है. करियर में प्रभावशाली रहेंगे. पेश्ेावर प्रयासों में गति लाएंगे. अन्य की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. परिजनों के लिए प्रयास बढ़ाएं. संबंधों में स्पष्टता लाएं. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. रहन सहन सहज रहेगा. निजी जीवन में विनय विवेक बनाए रखेंगे. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे. कार्यव्यवस्था संवारंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति मौके पर प्रतिभा दिखाने में आगे होते हैं. अच्छे मित्र होते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाए रखना है. व्यर्थ विवादों व विषयों से बचें. करीबियों का भरोसा जीतें. संकोच बना रह सकता है.

मनी मुद्रा- योजनाओं के संचालन में आगे बने रहेंगे. प्रबंधन के अनुसार कार्य करेंगे. कार्यक्षेत्र में नियम पालन रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव बना रहेगा. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे. लक्ष्यों में स्पष्टता लाएंगे. समकक्षों का साथ रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की बातों के प्रति अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. अपनों को ध्यान से सुनें. मित्रों का समर्थन मिलेगा. परिजन सहयोगी रहेंगे. अवसर पर प्रतिक्रिया दें. बात कहने में जल्दबाजी न दिखाएं. संबंधों मंे सहजता रखें. बड़प्पन से काम लें.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार बेहतर बनाए रखें. योजनाएं को गति देंगे. जीवनशैली संवार पाएगी. स्पष्टता बनाए रहें. दिखावे में न आएं. स्वास्थ्य मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- अनजान से दूर रहें. आदरभाव रखें. जिद न करें.

