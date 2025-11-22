Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 22 November 2025: जोखिम से बचेंगे, समकक्षों का सहयोग रहेगा

नंबर 8

22 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन वित्तीय लाभ को संवारने में सहयोगी है. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी स्थिति रहेगी. पेशेवरता का लाभ मिलेगा. जिम्मेदारों में विश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. उद्योग व्यापार में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. आकर्षण बनाए रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की कार्यगति और व्यवहार समाज के अन्य लोगों से मेल कम खाता है. सीमित संसाधन में सहजता बनाए रखते हैं. आज इन्हें विविध प्रयासो को बढ़ाना है. संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाजी मामलों में प्रभावी रहंेगे. सहजता से कार्य करेंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. विनम्रता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. लाभ संवारनेे में सफल होंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. दीर्घकालिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. व्यापार में सहजता रहेगी. प्रबंधकीय मामलों में सुधार होगा. जोखिम से बचेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संवाद में सहजता व माधुर्य बनाए रखेंगे. सरल व्यवहार रखेंगे. संबंध बेहतर बने रहेंगे. मन के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. रिश्ते विश्वसनीय होंगे. वातावरण सुखद रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. भावनात्मक पक्ष संवार पर रहेगा. परिजनों का सहयोग पाएंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबकी खुशी का ध्यान रखेंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. जीवनशैली आकर्षक होगी. भव्यता के प्रयास बढ़ाएंगे. व्यवस्था मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर- नीलम के समान

एलर्ट्स- सहकार बढ़ाएं. विनम्रता रखें. प्रलोभन में न आएं.

