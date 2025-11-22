scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 22 November 2025: स्पर्धा रखेंगे, प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 22 November 2025: रुटीन और अनुशासन में आगे होते हैं. आज इन्हें व्यवहारिकता पर जोर देना है. सहजता रखना है. आधुनिकता को बढ़ाएंगे.बदलाव में सीमित विश्वास रखते हैं.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7
22 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 7 के लिए चहुंओर लाभ व सक्रियता को बढ़ाए रखने वाला है. सबके सहयोग से आगे बढें़गे. अधिकारी वर्ग का समर्थन पाएंगे. लाभ लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. वित्तीय मामलों में सूझबूझ से जोखिम लेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनजान लोगों से दूरी रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति नवीन परंपराओं को अपनाने में आगे होते हैं. साथ ही पूर्व संस्कारों को भी जोड़कर रखते हैं. बदलाव में सीमित विश्वास रखते हैं. रुटीन और अनुशासन में आगे होते हैं. आज इन्हें व्यवहारिकता पर जोर देना है. सहजता रखना है. आधुनिकता को बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- चहुंओर उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालर करेंगे. मेहनत लगन से लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथी सहयोगी मददगार होंगे. स्पर्धा रखेंगे. प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में सुख बढ़ेगा. रिश्तों में स्पष्टता रखेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले सुधार पाएंगे. स्वजनों की इच्छा का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों मंे सहज रहेंगे. रिश्तों में उत्साह रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

अनुभवी सहायक होंगे, जोखिम के कार्यों से बचेंगे 
समकक्ष सहयोग रखेंगे, संकोच कम होगा 
स्वास्थ्य सुधार लेगा, मनोबल बढ़ेगा 
संवेनदनशीलता बनाए रहेंगे, जिद में नहीं आएं 
व्यवस्था को बल देंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- विविध विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. जिद अहंकार से बचेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8 9  
फेवरेट कलर- दलदली
एलर्ट्स-  आवेश पर अंकुश रखें. भ्रम में न आएं. नियंत्रण रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement