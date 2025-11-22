Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 22 November 2025: समकक्ष सहयोग रखेंगे, संकोच कम होगा

नंबर 5

22 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सभी क्षेत्रों में शुभता का संचारक है. सफलता की राह को सहज बनाए रखेंगे. कामकाम में पहल करने का भाव बना रहेगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. अपनों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. अपनी बात को प्रखरता से कह पाएंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ेगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति स्थिति के मूल्यांकन में तेज होते हैं. वरिष्ठों के सहयोगी होते हैं. वणिक वृत्ति के कार्यों में आगे होते हैं. आज इन्हें कामकाज में रुचि बढ़ाए रखना है. सबका साथ समर्थन पाएंगे. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. अधिकारियों से बनाकर चलेंगे. विनय विवेक बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- धन संपत्ति के प्रयास बेहतर बनी रहेगी. पेशेवर संपर्क का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ेगी. पेशेवर सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से परिणाम पाएंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंधों को साधेंगे. प्रबंधन बल पाएगा. करियर उछाल पर बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों को बल मिलेगा. मन के मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. व्यवहार में सहनशीलता बढ़ेगी. विनम्रता से सभी को प्रभावित करेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. रिश्तों को अपनाएंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. संकोच कम होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा. प्रयासों में तेजी लाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. नियमों का पालन रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- सतर्कता व गोपनीयता पर जोर दें. बड़ों की सुनें.

