Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 22 November 2025: स्वास्थ्य सुधार लेगा, मनोबल बढ़ेगा

नंबर 4

22 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 4 के लिए आज का दिन भग्यवर्धक है. चहुंओर सुखद संयोग बने रहेंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं. वाणिज्यिक प्रयासों में गति आएगी. कार्य व्यापार में प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. परिणाम उल्लेखनीय रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ और विस्तार के अवसर बनेंगे. धर्मकार्योंें से जुडें़गे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सक्रियता साहस और सूझबूझ से अपने कार्य करते रहते हैं. अक्सर इनके प्रयास लोगों को प्रतिफल मिलने पर समझ आता है. आज इन्हे शुभता का लाभ लेना है. जोखिम से बचना है. व्यवस्था पर जोर देंगे. योजनाएं साझा करेंगे. विभिन्न मामलों में अनुकूलन रहेगा.

मनी मुद्रा- जिम्मेदार से अपनी भूमिका निर्वाह करते रहेंगे. करियर कारोबार में सभी मददगार होंगे. पेशेवर मामलों में तैयारी बनाए रखेंगे. मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. विभिन्न कार्योंें से जुड़ाव रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. निजी मामलों में इच्छित स्थिति रहेगी. रिश्तों में ऊर्जा रहेगी. मित्र संबंध मजबूत रहेंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. भावनात्मक विषयों में विनय व विवेक बनाए रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. मन की बात कह पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- लक्ष्य की ओर निरंतरता बनी रहेगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. करीबियों से संपर्क बढ़ाएंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- बहस विवाद टालें. जिद में न आएं. जल्दबाजी न दिखाएं.

---- समाप्त ----