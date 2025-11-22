scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 22 November 2025: संवेनदनशीलता बनाए रहेंगे, जिद में नहीं आएं

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 22 November 2025: सक्रियता समन्वय बढ़ाएं. कामकाजी मामलों में भ्रम बहकावे से बचें. संवेनदनशीलता बनाए रहेंगे. .महत्वपूर्ण योजनाएं सामान्य गति से आगे बढ़ेंगी.

22 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन मध्यम फलकारक है. निजी मामलों में असहज स्थिति बनी रह सकती है. पूर्ववत् सफलताएं बनाए रखने का प्रयास रहेगा. अहंकार से बचेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्योंें में सहज रहेंगे. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. निजी विषयों मंे धैर्य से काम लेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति तार्किक चर्चा में प्रभावी होते हैं. श्रेष्ठ सलाहकार होते हैं. व्यवस्था को बनाए रखते हैं. आज इन्हें विविध मामलों में निरंतरता का प्रयास बनाए रखना है. सक्रियता समन्वय बढ़ाएं. कामकाजी मामलों में भ्रम बहकावे से बचें. संवेनदनशीलता बनाए रहेंगे. जिद में नहीं आएं.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण योजनाएं सामान्य गति से आगे बढ़ेंगी. प्रबंधन व प्रशासन को प्रयास को संवारने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिति को मजबूत बनाए रखें. लाभ विस्तार पर फोकस बढ़ाएं. साथियों पर भरोसा रखें. विविध गतिविधियों में नियमितता बढ़ाएं. विपक्ष की ओर से अवरोध उभर सकते हैं.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में विनय विेवेक और सामंजस्यता बढ़ाएं. प्रियजनों के लिए प्रयास बनाए रखें. वार्तालाप में जल्दबाजी से बचें. निजी विषयों में रुचि रखें. उमंग उत्साह दिखाएं. रिश्तों में धैर्य से काम लें. संबंध मजबूत बने रहेंगे. चर्चा में सरलता बनाए रखेंगे. मेलजोल का भाव बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार बनाए रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में सजग रहेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. परिजनों की बात सुनेंगे. मनोबल बनाए रहें.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 6 8 9  
फेवरेट कलर- पीला
एलर्ट्स- आलोचना से दूर रहें. अपनों की कमियों को अनदेखा करें.

---- समाप्त ----
