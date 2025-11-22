Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 22 November 2025: व्यवस्था को बल देंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे

नंबर 2

22 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 2 के लिए आज का दिन औसत फलकारी है. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. जोखिम लेने की भावना से बचें. रुटीन गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार मिलाजुला रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. जोखिम के कार्यों में सजगता बढ़ाएं. संबंध बेहतर बनाए रखें. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. सभी से मधुर व्यवहार रखें. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति में भावनात्मकता स्तर उूंचा होता है. अनकहे को समझने और समझाने में सक्षम होते हैं. आज इन्हें मित्रों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. घर परिवार में सुख साझा करेंगे. पेशेवर कार्यों पर ध्यान बढ़ाएंगे. व्यवस्था को बल देंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. जिम्मेदारियां को लेने से पहले उचित विचार अवश्य कर लें. लोभ प्रलोभन में आने से बचें. वाणिज्यिक गतिविधियों में सहजता रखें. लक्ष्य पर जोर बढ़ाएं. सहयोगियों से भेंट होगी. अधिकारियों की बात पर ध्यान देंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. अपनों से करीबी बनाएंगे. भावनात्मक रूप से असहज स्थिति से बचें. दाम्पत्य में हर्ष आनंद बढ़ाने की कोशिश रहेगी. सकारात्मक व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधांे में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग रहेगा. अपनों का आदर करेंगे. रिश्तों को संवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर फोकस बढ़ाएं. व्यवहार प्रभावी रहेगा. खानपान सात्विक रखें. स्वास्थ्य में सहजता रहेगी. मनोबल और उत्साह से कार्य करेंगे.



फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- एक्वा कलर

एलर्ट्स- तार्किक रहें. ओछे लोगो की बातों में न आएं. निंदावार्ता को अनदेखा करें.



---- समाप्त ----