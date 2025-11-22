Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 22 November 2025: श्रमशीलता बनाए रहेगें, कामकाजी संबंध संवारेंगे

नंबर 1

22 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सामान्य परिस्थितियों की निर्मिति करने वाला है. कार्य प्रदर्शन साधारण बना रहेगा. प्रबंधन में प्रभाव बनाए रखेंगे. रिश्तों मंे सहजता रहेगी. विनय विवेक से काम लेंगे. निजी विषय सुख्रप्रद रहेंगे. व्यक्तिगत लक्ष्य बनाए रखेंगे. बड़ों की बातों पर ध्यान देंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति का स्वभाव गंभीर होता है. व्यवहार में सहजता रखते हैं. सबको यथायोग्य सम्मान देते हैं. शासन और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं. आज इन्हें सरलता बनाए रखना है. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् पर रहेेगा. मेहनत और लगन बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में औरो की बातों से प्रभावित होने से बचें. रुटीन संवारें. व्यवस्थित व अनुशासित रहें. लाभ प्रतिशत में सुधार आएगा. श्रमशीलता बनाए रहेगें. कामकाजी संबंध संवारेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. पेशेवरों की मदद बनी रहेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में पहल करेंगे. रिश्तों में दिखावे से बचें. घर में शुभता रहेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. संबंधों में सुख बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. विश्वसनीयता बढ़ाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान प्रभावी रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. सजगता से कार्य करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगेे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वॉइलेट

एलर्ट्स- व्यवस्था संवारें. जल्द विश्वास में न आएं. वादविवाद टालें.

