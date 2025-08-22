scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 22 August 2025: मूलांक 8 वालों का खानपान पर फोकस रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 22 August 2025: संपर्क का लाभ उठाएंगे. अनुभवी सहायक होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक भेंटवार्ताओं में प्रभावशाली रहेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार का प्रयास रहेगा.

eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
22 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सामान्य फलदायी है. कामकाजी गतिविधियों पर फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में गंभीरता बनी रहेगी. मित्र मददगार रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर जोर रखेंगे. अधिकारियों से तालमेल बनाने पर ध्यान दें. विनय विवेक से काम लें. व्यक्तिगत मामले प्रभावी बनेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति समाज में जमीनी स्तर पर कार्य करने में विश्वास रखते हैं. सर्वहारा वर्ग के प्रति संवेदनशील होते हैं. आज इन्हें लोभ में नहीं आना है. प्रलोभन से बचना है. धूर्त से सावधान रहें. आदरभाव बनाए रखें. 

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में नियमितता व सहजता रखेंगे. धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. संपर्क सामंजस्य बेहतर बना रहेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. अनुभवी सहायक होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक भेंटवार्ताओं में प्रभावशाली रहेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार का प्रयास रहेगा. 

पर्सनल लाइफ- स्वजनों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. घर में सुख सौख्य को बढ़ाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्रों संग स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास को मजबूत बनाएंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का आज्ञापाल रखेंगे. परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- अतिउत्साह में न आएं. रुटीन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. संतुलन मनोबल बना होगा. 

फेवरेट नंबर-  2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स- सीख सलाह बनाए रखें. अहंकार से बचें. नियमपालन करें. 
 

