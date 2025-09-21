scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 9 वालों के कामकाजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी, स्वास्थ्य संवारेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 21 September 2025: करियर व्यापार में तेजी बनी रहेगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्दा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 9 के लिए उच्च लाभ पाने में सहायक है. पेशेवर गतिशीलता बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे. करियर व्यापार में तेजी बनी रहेगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्दा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी बने रहेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में लड़ने और जीतने की गहरी भावना होती है. अच्छे प्रतिस्पर्धी होते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बढ़ाना है. नई सोच से काम लेना है. उम्मीद के अनुरूप सफलता मिलेगी. सक्रियता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में पेशेवर संबंध सकारात्मक रहेंगे. लेनदेन में रुचि बनाए रखेंगे. पद प्रभाव बना रहेगा. लाभ प्रतिशत को संवारेंगे. कामकाजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. साथीगणों का समर्थन रहेगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. लक्ष्य साधने का प्रयास रहेगा. आर्थिक विषयों में गति बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह बेहतर बना रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. सहजता से काम लेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. मन के मामलों में सुधार रहेगा. रिश्तों में सक्रिय रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. प्रियजनों संग सुख बांटेंगे. परंपराओं का पालन करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य संवारेंगे. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. जीवनस्तर ऊंचा होगा. खानपान आकर्षक रहेगा.
 
फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- रेड वाइन

एलर्ट्स- कमतर लोगों से दूरी रखें. मितभाषिता बढ़ाएं. व्यर्थ वार्तालाप से बचें.

---- समाप्त ----
