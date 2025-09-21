Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 8 वाले करीबियों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे, सूझबूझ बनाए रहेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हितप्रद बना रहेगा. आर्थिक प्रयास सुधार पाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में अपेक्षाकृत अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रदर्शन संवार पर रहेगा. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. जिद जल्दबाजी का त्याग करेंगे. साझा भावना बल पाएगी. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करीबियों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सहज गंभीर होते हैं. लोग इनसे भेंट व्यवहार में सजगता बनाए रखते हैं. आज इन्हें सहकारिता से काम लेना है. वाणी में मिठास रखेंगे. समता एवं सामंजस्य पर बल दें. व्यवस्था का सम्मान करें. व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे.

मनी मुद्रा- परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग व तैयारी पर ध्यान देंगे. रुटीन बेहतर बनाएं. करियर कारोबार में उचित अवसर का इंतजार करें. उद्योग व्यापार मध्यम रहेगा. पेशेवर लाभ में बने रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक चर्चा में प्रभावी बने रहेंगे. संबंध सुधार पर रहेंगे. रिश्तों में सजगता बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म अपनाएंगे. मन की बात कहने में विनम्रता रखें. संकोच बना रहेगा. परस्पर विश्वास बढ़ाएं. घर परिवार में अनुकूलता रहेगी. अपनों का ख्याल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सूझबूझ बनाए रहेंगे. कार्यगति संवारें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. साज संवार बढ़ाएं. अनुशासन पर जोर दें. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- वाइलेट

एलर्ट्स- दबाव में समझौता न करें. प्रलोभन से बचें. आदरभाव रखें.

