Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 4 वाले निजी संबंध मिश्रित रहेंगे, पहल करने की सोच से बचें

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन साधारण है. विविध गतिविधियां औसत बनी रहेंगी. धैर्य धर्म से कार्य करेंगे. नीति नियमों को अपनाएंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे. कार्य व्यापार रुटीन रहेगा. कार्यव्यापार में परिजनों की सीख सलाह से गति लेंगे. अवसर का लाभ उठाने की सोच होगी. परिजनों का साथ बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति में समस्या को सहूलियत में बदलने की समझ होती है. योजनाओं को मूर्तरूप देने का हरसंभव प्रयास करते हैं. आज इन्हें साझा प्रयास बढ़ाना है. कामकाज पर फोकस रखें. चर्चा संवाद में संकोच बना रहेगा. परिजनों समर्थन पाएंगे.

मनी मुद्रा- प्रबंधकीय व प्रशासनिक मामलों में जिद न करें. चर्चा अतिउत्साह से बचें. पेशेवर कार्यों में समय साधारण स्थिति का सूचक है. सहकर्मियों व मित्रों का साथ रहेगा. पहल करने की सोच से बचें. बड़प्पन बनाए रखें. रुटीन संवारें. आर्थिक लाभ पूर्ववत रहेगा. अवसरों को भुनाएं. साहसिकता बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंध मिश्रित रहेंगे. पारिवारिक रिश्ते सुधार पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रेम प्रयासों में असहजता रह सकती है. भावनात्मक विषयों में विनम्रता से काम लें. घर परिवार में शुभता रहेगी. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. अपनों की खुशियों का ध्यान रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण सामान्य रहेगा. सम्मान की भावना बनी रहेगी. व्यक्गित गतिविधियों एवं स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखें. मनोबल बनाए रहें.



फेवरेट नंबर- 1 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- निर्देशों पर अमल रखें. नियम पालन करें. व्यर्थ दखल से बचें.

