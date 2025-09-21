scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 3 वाले उचित अवसर का लाभ उठाएंगे, न करें ये एक गलती

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 21 September 2025: अनुपालन अनुशासन के कार्यों को बेहतर बनाएंगे. सफलता की राह पर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. सामर्थ्य में वृद्धि होगी. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ेगी. पहल की सोच रखेंगे.

three horoscope
मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्योन्नति का कारक है. उचित अवसर का लाभ उठाएंगे. सहजता सकारात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. कार्य व्यापार में चुनौतियां कम होंगी. विविध प्रयासों को बल मिलेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. घर परिवार में परस्पर विश्वास बना रहेगा. वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे. कार्य व्यापार हितकर रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति देवतुल्य सात्विक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं. पद प्रतिष्ठा पाने में आगे होते हैं. आज इन्हें संपर्क का लाभ मिलेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगें. आत्मविश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- साहस पराक्रम ऊंचा बना रहेगा. अनुपालन अनुशासन के कार्यों को बेहतर बनाएंगे. सफलता की राह पर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. सामर्थ्य में वृद्धि होगी. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ेगी. पहल की सोच रखेंगे. कार्य व्यापार में सफल रहेंगे. योजनानुसार कार्यगति दिखाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सरलता सहजता रखेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे. सकारात्मकता रहेगी. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. प्रियजनों के प्रति विशेष करने का भाव रहेगा. स्वजनों के साथ यात्रा संभव है.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबियों की बात पर ध्यान देंगे. अपनों की सुनेंगे. स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9  

फेवरेट कलर- गेरुआ

एलर्ट्स- व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. दिखावे से बचें. संवाद में स्पष्टता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
