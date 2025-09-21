scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 2 वाले निजी संबंधों को बखूबी निभाएंगे, लेनदेन के प्रकरण संवरेंगे

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 21 September 2025: अनुबंध व समझौतों में आगे रहेंगे. नीति नियम से काम लेंगे. पेशेवर प्रयास बेहतर बनेंगे. आस्था व अनुशासन में वृद्धि होगी. लाभ प्रतिशत संवार पर बना रहेगा.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ प्रयासों को उचित रीति से आगे बढ़ाने में सहयोगी है. व्यक्तिगत मामलों में सामंजस्यता बनी रहेगी. परंपरागत के साथ नवकार्य करने की सोच बढ़ेगी. अनुबंध व समझौतों में आगे रहेंगे. नीति नियम से काम लेंगे. पेशेवर प्रयास बेहतर बनेंगे. आस्था व अनुशासन में वृद्धि होगी. लाभ प्रतिशत संवार पर बना रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों को औरों के प्रति द्वेष व ईर्ष्या का भाव नहीं होता है. आपसी व्यवहार को सरल बनाए रखते हैं. आज इन्हें मित्रों का साथ बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे. संबंध सुखद रहेंगे. मन बड़ा रखेंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन पर फोकस बढ़़ाएंगे. आर्थिक योजनाओं को बल देंगे. लेनदेन के प्रकरण संवरेंगे. व्यवस्थागत नियंत्रण में बने रहेंगे. अपेक्षित प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सौदे समझौते सकारात्मक रहेंगे. कामकाज में शुभता से उत्साहित रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 1 वाले सकारात्मक परिणाम पाएंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
बड़ी सोच बनाए रखेंगे, साख सम्मान में वृद्धि होगी 
संतुलित व्यवहार रहेगा, लाभ संवारेंगे 
प्रबंधन संवारेंगे, ढिलाई से बचें 
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी, अवसर का लाभ लेंगे.  
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन प्रसन्न रहेगा. निजी संबंधों को बखूबी निभाएंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाने पर जोर रहेगा. रिश्ते सकारात्मक रहेंगे. संबंधों में सहज सुधार होगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद पर जोर होगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9  

फेवरेट कलर- हल्का गुलाबी

एलर्ट्स- फोकस बढ़़ाएं. सरलता सजगता रखें. अन्य पर भरोसा बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement