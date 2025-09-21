Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 1 वाले सकारात्मक परिणाम पाएंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 1 के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों में तेजी बनाए रखने वाला है. सकारात्मक परिणामों से उत्साह बढ़ा रहेगा. संपर्क संचार प्रभावशाली रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. मित्रों की मदद से आगे बढ़ेंगे. अनजानों से सहजता बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति प्रभावशाली कार्यों को करने में विश्वास रखते हैं. औरों से आगे बने रहने में सफल होते है. जबावदेही उठाते हैं. जिम्मेदारी लेने में सहज होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. कार्यगति संवार पर बनाए रखेंगे. लंबी दूरी की यात्रा की संभावना है. भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बल पाएगा. करियर कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. धन लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में उत्साहित बने रहेंगे. प्रेम स्नेह और आपसी विश्वास पर जोर देंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. संबंधां सहजता व सक्रियता दिखाएंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. रिश्तों में संवार रहेगी. मेलजोल को बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में रुचि लेंगे. सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का आदर करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्य व्यवस्था संवारेंगे. अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत प्रयास तेज रहेंगे. मनोबल बना रहेगा. करीबी मदद करेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- अनावश्यक बहस विवाद से बचें. रुटीन संवारें. सरकारी विषयों में सजग रहें.

---- समाप्त ----