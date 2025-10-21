scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 21 October 2025: सहज सुधार होगा, स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 21 October 2025: इन्हें किसी से भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो सकारात्मक न हो.आज इन्हें मनपसंद कार्य करने में सक्रियता बनाए रखना है.

nine horoscope
21 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है.अंक 9 के लिए आज का दिन घर के मामलों में शुभता का संयोग बनाए रखेगा.कार्य व्यापार सहज बना रहेगा.रुटीन गति से आगे बढ़ेंगे.जिद जल्दबाजी व अहंकार का त्याग करें.साझा भावना बल पाएगी.पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे.व्यर्थ प्रतिस्पर्धा से बचेंगे.घर में अनुकूलन बना रहेगा.विविध मामलो पर ध्यान देंगे.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति भावनात्मक रूप से उत्साही होते हैं.इन्हें किसी से भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो सकारात्मक न हो.आज इन्हें मनपसंद कार्य करने में सक्रियता बनाए रखना है.महत्वपूर्ण कार्योंं में शीघ्रता दिखाएंगे.हर्ष आनंद बढा रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ की स्थिति पूर्ववत् रहेगी.सभी प्रभाव में बने रहेंगे.प्रबंधन के कार्योंं में शुभता रहेगी.परिणामों से उत्साहित रहेंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़़ाएंगे.आर्थिक गतिविधियों को बल देंगे.लेनदेन के प्रकरण नियंत्रण में रहेंगे.अपेक्षित प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे.सौदे समझौते सकारात्मक बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों के लिए मदद का भाव रखेंगे.रिश्ते निभाने पर जोर रहेगा.रिश्तो में सकारात्मक परिणाम बनेंगे.मित्रता में सहज सुधार होगा.स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे.प्रियजनों से मुलाकात होगी.भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे.प्रेम स्नेह के मामले बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- भौतिक संसाधन बढ़ेंगे.सामंजस्यता बनाए रखेंगे.जीवनशैली आकर्षक रहेगी.खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे.व्यवहार सुधार पाएगा.स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9  
फेवरेट कलर- रेड
एलर्ट्स- ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं.व्यर्थ समझौते न करें.लोभ न करें.

लेटेस्ट

