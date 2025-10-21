Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 21 October 2025: सहजता बनी रहेगी, रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे

नंबर 8

21 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है.अंक 8 के लिए आज का दिन शुभ है.व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे.सहकर्मियों व मित्रों का साथ रहेगा.कामकाज में उत्साह दिखाएंगे.मेहनत लगन से कार्य करेंगे.करियर कारोबार में जिम्मेदारों और वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा.वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे.कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा.विविध प्रयासों में रुटीन बनाए रहेंगे.शनि के अंक 8 के व्यक्ति भावनाओं को जाहिर करने में संकोची होते हैं.लोगां के साथ सहयोग से राह बनाते हैं.आज इन्हें मेलजोल बढ़ाए रखना है.सफलता प्रतिशत मिलाजुला रहेगा.सहजता बनी रहेगी.रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे.पहल करने में उतावली नहीं दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे.मेहनत के अनुरूप परिणाम पाएंगे.जोखिमपूर्ण कार्य से बचेंगे.नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे.साथियों की सुनेंगे.कामकाज में फोकस रखेंगे.पेशेवरता बनी रहेगी.सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे.आर्थिक गतिविधियों में सहज सजग रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी.वाणी व्यवहार में सहजता बनाए रहेंगे.प्रियजनों का मन जीतेंगे.विनय विवेक बनाए रहेंगे.शुभकार्योंं की रूपरेखा बनेगी.स्वजनों संग भ्रमण पर जा सकते हैं.निजी विषयों में संतुलन रखेंगे.भावुकता से बचेंगे.बड़ों का सानिध्य पाएंगे.रिश्तों में विनम्र बने रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे.जल्दी में प्रतिक्रिया न दें.स्पष्ट रहें.विभिन्न मामलों में सतर्कता रखें.नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.संवेदनशीलता बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- उत्साह बढ़ाए रहें.बहस विवाद में न पड़ें.भावुकता में निर्णय न लें.

