Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 21 October 2025: व्यवस्था पर ध्यान देंगे, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे

नंबर 7
21 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है.आज का दिन अंक 7 के लिए उन्नति के पलों को सहेजने व संवारने में सहयोगी है.चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा.व्यक्तिगत कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.आर्थिक क्षेत्र में इच्छित सफलता पाएंगे.पेशेवर उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.पारिरिवारिक मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी.संपर्क व मेलजोल प्रभावी बना रहेगा.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति वचन निभाने मे आगे होते हैं.अनुशासित व गहरी समझ रखने वाले होते हैं.जिम्मेदारी से कार्य करते हैं.इन्हें आज संबंधों को भुनाना है.अवसर का लाभ उठाएंगे.समभाव बनाए रखेंगे.धूर्त लोगों से सहज दूरी बनाए रखेंगे.
मनी मुद्रा- कामकाज में बहुमुखी प्रयासों में सफल होंगे.उद्योग व्यापार प्रभावी परिणाम बनेंगे.पेशेवरों का प्रदर्शन संवरेगा।योजनाओं में गति आएगी.लाभ विस्तार और निरंतरता रखेंगे.कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे.संतुलित व्यवहार रखेंगे.व्यवस्था पर ध्यान देंगे.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी.
पर्सनल लाइफ- प्रियजन से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.घर परिवार के लोगों का समर्थन रहेगा.सहयोगियों का सम्मान करेंगे.महत्वपूर्ण वार्ता में प्रभावी रहेंगे.मनोरंजन के अवसर बनेंगे.अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.सबका ख्याल रखेंगे.सूचनाएं प्राप्त हो सकती है.रिश्ते मजबूत रहेंगे.संबंध संवार पाएंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- घरेलु मामलों को महत्व देंगे.सभी का सम्मान रखेंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.संवेदनशील बने रहेंगे.स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9
फेवरेट कलर- रस्ट कलर
एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें.दिखावे से बचें.संवाद में स्पष्ट रहें.