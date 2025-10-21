Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 21 October 2025: रुटीन बेहतर रहेगा, वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे

नंबर 6

21 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है.आज का दिन अंक 6 के लिए आकर्षण बढाने और विभिन्न् क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन पर बल देने में सहयोगी हे.श्रेष्ठ प्रयासों गति मिलेगी.लाभ और विस्तार पर जोर रखेंगे.करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी.सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी.व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे.आवश्यक कार्य पूरे करेंगे.शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति में व्यवहारिक सूझबूझ अच्छी होती है.जरूरत के अनुरूप लोगों से संवाद स्थापित करते हैं.आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है.समन्वय व सूझबूझ साहस से आगे बढ़ेंगे.वरिष्ठों और जानकारों का सानिध्य पाएंगे.प्रदर्शन संवारेंगे.फोकस बढ़ाएंगे.मित्रगण सहयोगी रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में जगह बनाएंगे.चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.पद प्रतिष्ठा पर फोकस रखेंगे.नया करने का भाव रहेगा.लाभ और विस्तार के प्रयास बनाए रखेंगे.कला कौशल पर ध्यान देंगे.सफलता का भाव बढ़ा रहेगा.व्यवसायिक रुटीन बेहतर रहेगा.वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों की भावनाओं का सम्मान करेगे.रिश्तों पर ध्यान देंगे.मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे.सहयोग का भाव बना रहेगा.मन के मामले नियंत्रित रहेंगे.सहज संवार पाएंगे.प्रियजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.चर्चा के अवसर बनेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सामंजस्यता और निरंतरता रखेंगे.आत्मविश्वास ऊंचा होगा.नियमों को अपनाएंगे.स्वास्थ्य संवार लेगा.जीवनशैली आकर्षक रहेगी.निजता बढ़ेगी.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 8 9

फेवरेट कलर- ओपल कलर

एलर्ट्स- अतिउत्साह से बचें.मतभेद मिटाएं.नियंत्रण रखें.



