scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 21 October 2025: आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, संकोच दूर होगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 21 October 2025: महत्वाकांक्षी होते हैं.योजना को बेहतर संचालित करते हैं.आज इन्हें मेलजोल और संपर्क का लाभ मिलेगा.लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

अंक ज्योतिष-
नंबर 1
21 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है.आज का दिन अंक 1 के लिए उम्मीदों और अवसरों को बढ़ाकर रखने वाला है.करियर व्यापार में लाभ बेहतर बने रहेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा.आर्थिक विषयों में रुचि रखेंगे.बड़े़ लक्ष्यों पर ध्यान रहेगा.नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.विविध कार्योंं को गति देंगे.चहुंओर इच्छित फलों की प्राप्ति होगी.सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति बड़े उद्यम और संस्थान स्थापित करने में आगे होते हैं.महत्वाकांक्षी होते हैं.योजना को बेहतर संचालित करते हैं.आज इन्हें मेलजोल और संपर्क का लाभ मिलेगा.लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे.आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में हितलाभ संवरेगा.समकक्षों का समर्थन मिलेगा.सभी से सहज बने रहेंगे.उत्साह दिखाएंगे.सफलता की राह पर तेजी से बढ़ेंगे.कामकाज में सक्रियता रखेंगे.प्रभावशाली परिणाम पाएंगे.सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे.नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ेगी.साहस बनाए रखेंगे.योजनानुसार गति रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में सुख सौख्य बना रहेगा.संबंधों में विनम्रता बढ़ाएंगे.रिश्तों में सूझबूझ रखेंगे.सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.प्रिय के प्रति आकर्षण बढ़ेगा.मित्रों के साथ यात्रा संभव है.निजी विषयो में सरलता रखेंगे.दाम्पत्य में तालमेल बढे़गा.परिजनों से सीख सलाह रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उपलब्धियां बढ़ेंगी, आर्थिक विषयों में बेहतर रहेंगे 
लक्ष्य साधने का प्रयास रखेंगे, कामकाज में समय दें 
नियंत्रण बढ़ाएंगे, तैयारी से आगे बढ़ेंगे 
अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे, सहजता से आगे बढेंगे 
कार्य अवरोध दूर होंगे, सूझबूझ व सामंजस्य रखेंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- अनुकूलता रखेंगे.सुख संवाद बना रहेगा.अवसर भुनाएंगे.खानपान में सुधार लाएंगे.आत्मविश्वास बढ़ेगा.स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे.
 फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9
फेवरेट कलर- वाइन रेड
एलर्ट्स- कमतरों से दूरी बनाए रहें.बड़बोली से बचें.जिद त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement