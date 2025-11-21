Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 21 November 2025: कामकाज बेहतर रहेगा, पेशेवर प्रयासों में अनुकूलता रहेगी

नंबर 9

21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सुखद वातावरण को बनाए रखने वाला है. निजी जीवन में आनंद बना रहेगा. आर्थिक विषयों में धैर्य धर्म का पालन बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार पूर्ववत् बना रहेगा. लाभ पर ध्यान देंगे. रुटीन बनाए रहेंगे. बड़े़ लक्ष्यों को साधेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध कार्याें को गति देंगे. सुख सौख्य को बढ़ावा मिलेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति पक्के इरादों वाले होते हैं. मित्रों व समकक्षों का भरोसा जीतते हैं. आज इन्हें बड़ी सोच बनाए रखना है. साझा भावना से काम लेना है. उम्मीद के अनुरूप सफलता मिलेगी. सक्रियता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उछाल बना रहेगा. संपर्क संवाद को संवारेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगीं. साथीगणों का समर्थन बना रहेगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. लक्ष्य साधने का प्रयास रहेगा. आर्थिक विषयों में गति बनाए रखेंगे. कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा. पेशेवर प्रयासों में अनुकूलता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- भेंटवार्ता में आगे बने रहेंगे. स्मरणीय पलों की रचना होगी. मन के मामलों में उत्साह रहेगा. सक्रियता बनाए रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. प्रियजनों संग सुख बांटेंगे. कुल परंपराओं का पालन करेंगे. रिश्तों में प्रभावी बने रहेंगे. सहजता से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सामाजिक गतिविधि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल उूंचा रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. स्वास्थ्य संवारेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रेडरेाज

एलर्ट्स- गलतियों को क्षमा करें. छोटे से दूर रहें. बड़बोलेपन से बचें.



