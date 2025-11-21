Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 21 November 2025: विनम्र रहेंगे, प्रियजनों का साथ रहेगा

नंबर 8

21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन उत्तम परिणामों को बनाए रखने वाला है. योजनानुसार कार्य करेंगे. गति तेज बनाए रखेंगे. अपनों के लिए त्याग का भाव रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. घर परिवार का साथ विश्वास बना रहेगा. वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे. कार्य व्यापार हितकर रहेगा. आस्था में वृद्धि बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. जिम्मेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति वक्त पर बात न रख पाने से बात में पछताते हैं. संबंधों को महत्व देते हैं. आज इन्हें मेलजोल और समभाव बढ़ाए रखना है.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में सहजता बनी रहेगी. कार्य व्यापार पर ध्यान बढ़ाएंगे. सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में लाभ बढ़ेगा. जोखिमपूर्ण कार्याें से बचेंगे. अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे. इच्छित फल पाएंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. साथियों की सुनेंगे. कामकाज पर फोकस बनाए रखेंगे. पर्सनल लाइफ- भावनात्मक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. सबका मान सम्मान पाएंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. शुभकार्याें की रूपरेखा बनेगी. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. भावुकता से बचेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. वाणी व्यवहार में स्पष्ट रहें. विभिन्न मामलों में सजगता बनाए रखें. नियमित जांच पर जोर रखें. संवेदनशीलता बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- नकारात्मक विचारों से बचें. बहस न करें. रचनात्मकता पर बल दें.

