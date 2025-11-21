Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 21 November 2025: पहल बनाए रख सकते हैं, कार्य व्यापार में सफल रहेंगे

नंबर 7

21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सकारात्मकता को बनाए रखने वाला है. अपनों के लिए आदरभाव बढ़ेगा. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. मित्रों समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में सामंजस्यता रहेगी. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति का नेटवर्क मजबूत होता है. करीबी दोस्तों की संख्या अच्छी होती है. जिम्मेदारियों को हरसंभव पूरा करते हैं. आज इन्हें संपर्क का लाभ उठाना है. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. प्रभावी परिणाम बनेंगे. पेशेवरों का लाभ संवरेगा. सक्रियता बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में संवार बनी रहेगी. पेशेवरजन उत्साह दिखाएंगे. सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. संपर्क सामर्थ्य से प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ेगी. पहल बनाए रख सकते हैं. कार्य व्यापार में सफल रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- अनजानों से सहज रहेंगे. रिश्तों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रिय के प्रति आकर्षण बढ़ा रहेगा. मित्रों के साथ यात्रा का आनंद उठाएंगे. निजी विषयो में सरलता रखेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. सीख सलाह पर जोर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसरों का लाभ लेंगे. खानपान में सुधार आएगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. करीबियों की बात ध्यान से सुनेंगे. स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. दिखावे से बचें. स्पष्टता रखें.

