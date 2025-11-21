Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 21 November 2025: बड़प्पन से काम लेंगे, सहजता से आगे बढ़ेंगे

नंबर 6

21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 6 के लिए आज का दिन जीवनशैल को संवारने और वित्तीय कार्याें को गति देने में उत्तम फलकारी है. सभी विषयों में सकारात्मक परिणाम बने रहेंगे. तेज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. जिद जल्दबाजी का त्याग करेंगे. साझा भावना बल पाएंगी. नौकरीपेशा बेहतर करते रहंेगे. पेशेवर गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लोकप्रियता हासिल करने में आगे होते हैं. लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं. आज इन्हें सक्रियता और सामंजस्यता बनाए रखना है. व्यवस्था पर जोर देंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. निजी कार्यां में रुचि रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में प्रदर्शन संवारेंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार पर फोकस होगा. स्मार्ट वर्किंग व तैयारी पर जोर रखेंगे. उचित अवसर का इंतजार करें. उद्योग व्यापार सकारात्मक रहेगा. पेशेवरों का सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी चर्चा में उत्साह बना रहेगा. संबंध मधुर रहेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म से कार्य करेंगे. मन की बात कहने में पहल बनी रहेगी. परस्पर विश्वास पर जोर बनाए रखें. घर परिवार में अनुकूलता बढ़ाएं. अपनों का ख्याल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहज व्यवहार रहेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यवहार में विनम्रता अपनाएंगे. व्यवस्था पर जोर दें.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- ओपल व्हाइट

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. भ्रम बहकावे में न आएं. आदरभाव बढ़ाएं.

