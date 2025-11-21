Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 21 November 2025: नियम से काम लेंगे, पेशेवर प्रयास बेहतर बनेंगे

नंबर 5

21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 5 के लिए भाग्य की परिस्थितियों को निर्मित करने वाला है. अच्छे अवसरों का लाभ उठाएंगे. प्रशासनिक मामलांे में प्रभावशाली प्रदर्शन रखेंगे. इच्छित लक्ष्य पाएंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. प्रयासों को प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में निरंतरता बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्तियों में विषयगत समझ अच्छी होती है. मशीनरी के संचालन में निपुण होते हैं. आज इन्हें सक्रियता को बढ़ाना है. संचार बनाए रखेंगे. यात्रा संभव है.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल आएगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. जिम्मेदािरयों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. सौदे समझौतों में आगे रहेंगे. कामकाज में नीति नियम से काम लेंगे. पेशेवर प्रयास बेहतर बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सहज संवार बनी रहेगी. मेलजोल को बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. स्नेह और विश्वास पर जोर बनाए रहेंगे. भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. रिश्तों में तेजी दिखाएंगे. प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सीख सलाह पर बल रखेंगे. भौतिक संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत प्रयास तेज रहेंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- मेलजोल बढ़ाएं. मतभेद दूर करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण लाएं.

---- समाप्त ----