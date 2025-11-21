Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 21 November 2025: खुशियों का ध्यान रखेंगे, रिश्तों को निभाएंगे

नंबर 4

21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सभी मामलों मंे सहज गति बनाए रखेगा. धैर्य से आगे बढ़ते रहें. लापरवाही व बड़बोलेपन से बचें. लाभ का प्रतिशत उूंचा रहेगा. आपसी सहयोग से उत्साहित रहेंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता बनाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता सामाजिकता बल पाएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां संवरेंगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति को अपनी सूझबूझ पर अधिक भरोसा होता है. अन्य की बातों पर अमल कम ही करते हैं. आज इन्हें कामकाज पर फोकस बनाए रखना है. संबंध सुधार पर रहेंगे. शैली एवं व्यक्तित्व बल पाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- प्रबंधकीय कार्य पक्ष में बनेंगे. पेशेवर स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. रुटीन बेहतर बनाएंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. रूप से मजबूत रहेंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. सहकर्मियों का साथ बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- निजी मामले सामान्य बने रहेंगे. भेंटवार्ताओं में हिचक अनुभव करेंगे. रिश्तों में सहजता से आगे बढेंगे. प्रेम में सफलता पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में में शुभता रहेगी. मन की बात कह पाएंगे. खुशियों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों को निभाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- पहल पराक्रम में जल्दबाजी से बचें. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. वातावरण सुखकर रहेगा. सम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर- स्फटिक के समान

एलर्ट्स- वचन निभाएं. नियम पालन करें. व्यर्थ दखल से बचें.

---- समाप्त ----