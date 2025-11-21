scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 21 November 2025: पराक्रम से काम लेंगे, सोच बड़ी बनाए रखेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 21 November 2025: लोग इन भरोसा बनाए रखते हैं. संकल्पशील होते हैं. ज्ञान अर्जन में आगे होते हैं. आज इन्हें मन बड़ा बनाए रखना है. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.

three horoscope
three horoscope

नंबर 3
21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन खुशियों को बनाए रखने और रिश्ते संवारने में सहयोगी है. करियर कारोबार में रुटीन स्थिति बनी रहेगी. घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा. दिनचर्या नियमित रखेंगे. विभिन्न कार्याे में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न मोर्चाें पर उचित परिणाम बनेंगे. सहजता बनी रहेगी. कार्य प्रदर्शन संवारेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति की हर बात सधी हुई और जीवनशैली अनुशासित होती है. लोग इन भरोसा बनाए रखते हैं. संकल्पशील होते हैं. ज्ञान अर्जन में आगे होते हैं. आज इन्हें मन बड़ा बनाए रखना है. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण कार्याें में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्याें में सहजता बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियों एवं लेनदेन के प्रकरण नियंत्रण बढ़ाएं. उचित प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सौदे समझौते सहज व सकारात्मक रहेंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे. सोच बड़ी बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. संबंधों को निभाने में आगेे रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाने पर जोर रहेगा. भेंट संवाद सकारात्मक रहेंगे. संबंधों में सहज सुधार होगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- मौके का लाभ उठाएंगे.शैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार सुधार पाएगा. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9  
फेवरेट कलर- क्रीम कलर
एलर्ट्स- लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें. फोकस बढ़़ाएं. सरलता सजगता रखें.  

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

