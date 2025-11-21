Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 21 November 2025: सहजता बढ़ाएंगे, व्यवस्था पर ध्यान देंगे

नंबर 2

21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन इच्छाओं को पूरा करने में सहयोगी है. उत्तम परिणामों से उत्साह बढ़ा रहेगा. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. योजनाओं में निरंतरता बनाए रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. हितलाभ बेहतर बना रहेगा. नवकार्य करेंगे. सामंजस्यता और समभाव रखेंगे. आर्थिक पक्ष पर ध्यान देंगे. उधार से बचेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सभी से सरल व्यवहार बनाए रखते हैं. मन के मामलों में उत्साह बनाए रखते हैं. प्रिय के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं. इन्हें आज संबंधों का लाभ मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. समता का भाव रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में उन्नति बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर उत्साह बनाए रहेंगे. कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे. प्रभावी व्यवहार रखेंगे. बड़ों से सहजता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों का साथ रहेगा.

पर्सनल लाइफ- भेंटवार्ता में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. रिश्ते मजबूत रहंेगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल बांटेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी मामलों को महत्व देंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर- मैजेंटा

एलर्ट्स- जोखिम लेने से बचें. रुटीन संवारें. न्यायिक विषयों में सजग रहें.

---- समाप्त ----