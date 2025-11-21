scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 21 November 2025: फोकस बनाए रखेंगे, निरंतरता रखेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 21 November 2025: सबकी मदद बनाए रखने का भाव होता है. नीतिगत फैसले लेने में सहज होते हैं. आज इन्हें संतुलन बनाए रखना है. साहस से आगे बढ़ेंगे. जानकारों का सानिध्य पाएंगे.

one horoscope
अंक ज्योतिष-
नंबर 1
21 नवंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभता का कारक है. मित्रों का साथ और सहयोग बना रहेगा. कार्य व्यापार हितकर रहेगा. व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों का साथ बनाए रखेंगे. पेशेवर परिस्थितियां पक्ष में रहंेंगी. उत्साह से कार्य करेंगे. नियमों को अपनाएंगे. व्यवस्था का पालन रखें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में औरों से बेहतर करने और सबकी मदद बनाए रखने का भाव होता है. नीतिगत फैसले लेने में सहज होते हैं. आज इन्हें संतुलन बनाए रखना है. साहस से आगे बढ़ेंगे. जानकारों का सानिध्य पाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उछाल और अनुकूलता बनी रहेगी. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. मेहनत से अपनी जगह बनाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. प्रयासों में सफल होंगे. सीख सलाह में समय देंगे. करियर रुटीन रहेगा. पद प्रतिष्ठा फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता और निरंतरता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर में सुख सौख्य बना रहेगा. स्वजनों की भावनाओं पर ध्यान देंगे. अनुकूल समय बिताएंगे. सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव रहेगा. मन के मामले नियंत्रित रहेंगे. रिश्ते सहज संवार पाएंगे. प्रियजनों संग भ्रमण मनोरंजन संभव है. चर्चा के अवसर बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अन्य का भरोसा जीतेंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में रुटीन संवरेगा. परिजनों का साथ उत्साहित रखेगा. स्वास्थ्य संवार लेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. अतिथि आएंगे.फेवरेट नंबर-  1 3 4 5 7 9
फेवरेट कलर- गहरा लाल
एलर्ट्स- अहंकार व क्रोध से बचें. तार्किकता पर बल दें. विवाद टालें.

---- समाप्त ----
